В ДТП в Иркутской области погибли пять человек, включая двоих детей

Пять человек погибли в результате аварии с участием большегруза и легкового автомобиля в Марковском муниципальном образовании Иркутской области. ДТП произошло 26 апреля около 11 часов дня по местному времени на подъезде к поселку Маркова, сообщает региональное ГУ МВД.

В результате аварии водитель и четверо пассажиров легковушки скончались на месте до приезда медиков. Личности погибших устанавливаются. Известно, что среди них было двое несовершеннолетних. В настоящее время автоинспекторы находятся на месте аварии. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня в области наблюдается неблагоприятная погода. Дорожную ситуацию осложняет снег, гололедица и накат, отметил он.

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Лолита Белова