Спасатели в Воткинске проникли в квартиру к запертому ребенку

Спасатели в Воткинске через балкон проникли в квартиру дома на улице Садовникова, в котором находился ребенок и не реагировали на звонки. Как сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда Удмуртии, сообщение поступило от обеспокоенной матери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии

В частности, 25 апреля женщина не смогла попасть в квартиру, потому что ребенок 2010 года рождения закрылся дома и долгое время не реагировал на стук и звонки. Прибывшие на место спасатели вошли в квартиру и обнаружили, что ребенок уснул и не услышал звонки матери.