Экс-худрук Пермской оперы стал почетным профессором Московской консерватории

Ученый совет Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского 25 апреля присвоил звание почетного профессора бывшему художественному руководителю Пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису. Как сообщает телеграм-канал «МузЖизнь», инициатива принадлежит и. о. ректора образовательного учреждения Александру Соколову. Накануне, 24 апреля, оркестр и хор студентов МГК под управлением Теодора Курентзиса выступили с концертом в Большом зале консерватории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Муравьева Фото: Александра Муравьева

Теодор Курентзис занимал пост худрука Пермской оперы с 2011 по 2019 год. Покинув эту должность, он остался художественным руководителем Дягилевского фестиваля, который проводится в Перми с 2003 года. Одновременно с этим господин Курентзис руководит собственным оркестром musicAeterna и оркестром Юго-Западного радио Германии (SWR), регулярно участвует в иностранных культурных событиях.