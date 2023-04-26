Краснодар занял пятое место в РФ по срокам продажи первичной недвижимости свыше трех лет

Краснодар занял пятую строчку в топ-6 российских городов с расчетным сроком реализации недвижимости в новостройках, превышающим три года. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства bnMAP.pro.

Эксперты рассчитали срок продажи первички на основе данных о товарных запасах в российских городах. Средний срок продажи объектов в краснодарских новостройках составил 5,2 года. Быстрее всего новые квартиры продаются в Челябинске (1,9 года), Волгограде (2 года), Перми и Красноярске (2,1 года).

По площади проектных остатков в корпусах на этапе строительства Краснодар занимает третье место среди городов-миллионников. Общая площадь такой недвижимости в городе составляет 3,4 млн кв. м.

Краснодар также занял первое место среди российских мегаполисов по доле ипотечных сделок — 88,3%. Далее следуют Пермь (83,1%) и Казань (83,1%). Реже, чем в других городах-миллионниках, заемные средства на покупку новостройки привлекали в Самаре (65,8%).

Анастасия Донскова

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