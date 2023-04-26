ОАО «МРСК Урала» оштрафовали на 600 тыс. рублей за срыв подключения уличного освещения

Пермское УФАС России признало ОАО «МРСК Урала», сорвавшее сроки подключения уличного освещения к электросетям, виновным в совершении административного правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС обратилось МКУ «Пермблагоустройство» с жалобой на действия ОАО «МРСК Урала», не подключившего в срок объекты городского уличного освещения к электроэнергии. Энергетики в течение 2021–2022 годов должны были присоединить к энергоснабжению сети городского уличного освещения на ул. Героев Хасана, Василия Васильева, Маршала Жукова в городе Перми. Однако обязательства не выполнили, из-за чего сети уличного освещения в полной мере не работают.

В ходе рассмотрения жалобы Пермское УФАС пришло к выводу, что ОАО «МРСК Урала» не предприняло все возможные и необходимые меры для исполнения своих обязательств перед МКУ «Пермблагоустройство» по договорам о подключении уличного освещения к электросетям в установленные сроки, нарушив действующее законодательство. Пермское УФАС признало ОАО «МРСК Урала» виновным в совершении административного правонарушения и назначило компании штраф в размере 600 тыс. руб. Кроме того, сетевой организации выдано представление об устранении в месячный срок обстоятельств, приведших к нарушению.

Как сообщили в пресс-службе филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго», перенос сроков присоединения к энергоснабжению объектов городского уличного освещения на ул. Героев Хасана, Василия Васильева, Маршала Жукова в городе Перми был вызван рядом объективных причин, связанных с процедурами согласования прохождения проектируемых линий электропередачи, а также корректировкой по ряду позиций технических условий. В настоящее время компания уже завершила работы по объекту по ул. Василия Васильева. В рамках исполнения своих обязательств специалистами филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» произведена установка нового, более мощного трансформатора в ТП 7019.

Мероприятия по строительству кабельных линий электропередачи, необходимых для подключения объектов наружного освещения по ул. Героев Хасана и Маршала Жукова, планируется завершить до конца апреля.