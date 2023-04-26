В Рыбинске суд обязал собственника демонтировать шумный кондиционер

Жительница многоэтажки в Рыбинске отсудила право на тишину, обязав соседей демонтировать кондиционер, установленный на наружной стене дома. О рассмотренном иске рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом с кондиционером

Фото: Ъ-Ярославль Дом с кондиционером

Фото: Ъ-Ярославль

Кондиционер был установлен в июле 2021 года. Наружный блок сплит-системы собственники поставили на фасаде, но в границах не своей квартиры, а соседской. В результате в квартире соседей круглосуточно стоял шум и гул. Сначала хозяева квартиры просто просили убрать кондиционер, а потом обратились в суд.

«По ходатайству истца судом была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, которая показала, что шум от работы блока сплит-системы в ночное время превышал максимально допустимые уровни шума в квартире как при открытых, так и при закрытых окнах. Суд пришел к выводу, что ответчиком нарушено право истца на благоприятную среду обитания, предусмотренное Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,— отметили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Рыбинский городской суд, а потом и Ярославский областной обязали собственников провести демонтаж кондиционера, а также назначили неустойку в 300 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного решения. Ответчики также оплатят проведение судебной экспертизы в сумме 69 тыс. руб.

Андрей Иванов