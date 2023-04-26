Спрос на покупку готовой IT-компании в Удмуртии вырос на 25%

За январь-март 2023 года в Удмуртии спрос на покупку готового бизнеса увеличился в 2,5 раза за год и ровно на столько же в сравнении с предыдущим кварталом. Как сообщает пресс-служба Авито, чаще всего предприниматели интересовались бизнесом в сфере красоты и ухода, к которому интерес вырос в 8 раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кроме того, в тройку лидеров по темпам роста спроса также входит бизнес в сфере стоматологии и медицины — увеличился в 4,2 раза, а также ИТ-компании и интернет-магазины — на 25%.