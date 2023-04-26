Адвоката, не платившего алименты, арестовали на десять суток

Не выплачивающий алименты и оскорбивший судебных приставов адвокат отправлен под административный арест. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.

В отделе судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУ ФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с 39-летнего адвоката алиментов на содержание сына. Постановление о возбуждении исполнительного производства было получено должником в личном кабинете Единого портала государственных услуг. Но на прием к судебному приставу он не явился, по месту жительства двери сотрудникам службы никто не открывал. Примечательно, что мужчина занимается адвокатской деятельностью, представляет интересы граждан в судах, а значит, прекрасно осведомлен о последствиях уклонения от уплаты средств на содержание ребенка. Тем не менее на протяжении пяти месяцев алименты он не платил.

Так как добровольно к судебному приставу неплательщик не являлся, был оформлен его принудительный привод. При оформлении протокола мужчина начал кричать, ругаться нецензурной бранью, попытался сбежать, но был задержан судебным приставом. После неудавшегося побега должник продолжил проявлять агрессию, в связи с чем его привлекли к административной ответственности еще и по ст. 17.8 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности судебного пристава.

Материалы дела о неуплате средств на содержание ребенка уже рассмотрены судом. Виновному назначено 10 суток ареста. После отбытия наказания пермяку необходимо погасить более 100 тыс. руб. задолженности по алиментам, в противном случае его ждут меры уголовно-правового характера.