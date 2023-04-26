В Удмуртии задержали подозреваемого в ранении таксиста в 2013 году

В столице Удмуртии сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя Завьяловского района по подозрению в нападении на водителя такси осенью 2013 года. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, тогда мужчину с ножевым ранением шеи обнаружили в салоне автомобиля на остановке общественного транспорта.

В тот год установить подозреваемого по горячим следам не удалось. Уголовное дело, возбужденное по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), оставалось нераскрытым. Однако исследование образцов ДНК, оставленных на забытой в салоне автомобиля кепке, привело полицию к ранее судимому жителю Удмуртии.

В настоящее время мужчину задержали. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.