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В Ярославле начали укладку новой плитки на Волжской набережной

В Ярославле стартовали работы по укладке новой плитки на Волжской набережной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы на Волжской набережной

Работы на Волжской набережной

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Работы на Волжской набережной

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Сейчас на верхнем ярусе набережной делают основание под новую укладку. Работы ведутся от Арсенальной башни до дома 2/3 по Которосльной набережной, включая смотровую площадку Стрелки.

«На первом этапе работы обновим порядка 2 000 кв. м. Плитка будет использована крупного и мелкого форматов»,— заявил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Отдельно закуплено около 200 элементов чугунного ограждения. В основном это замки для крепления пролетов забора. Их также будут менять параллельно с укладкой новой плитки.

«Также будем убирать под землю провода столбов освещения и восстановим клумбу на смотровой площадке. Все работы планируем завершить к празднованию дня города 27 мая»,— заявил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Подрядчиком по замене плитки выступает индивидуальный предприниматель Андрей Токаренко. Стоимость работ составит 15,98 млн руб.

Андрей Иванов

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