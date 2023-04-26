Выступление группы REFLEX на юбилее Перми оценили в 943 тыс. рублей

На торжествах, посвященных юбилею Перми, выступит группа REFLEX. Гонорар за 40-минутное выступление составит 943,5 тыс. руб. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на данные контракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Хедлайнером концертной программы, запланированной в рамках празднования Дня города Перми в этом году, станет поп-певица Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом Zivert. Ее гонорар, по данным СМИ, составит 3,5 млн руб. Выступление оплатят за счет спонсора, бюджетные деньги тратиться не будут.

В праздники запланировано также выступление DJ Smash, исполнителя Вани Дмитриенко, певицы Татьяны Овсиенко, групп «Иванушки International» и Filatov & Karas.