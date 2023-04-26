КПРФ в Новосибирске планирует провести демонстрацию на Первомай

Новосибирское отделение КПРФ планируют провести демонстрацию 1 мая. Анонс мероприятия опубликован в официальном Telegram-канале регионального отделения партии. В пресс-службе областного отделения КПРФ «Ъ-Сибирь» сообщили, что демонстрация согласована с администрацией города. На мероприятие приглашают «всех желающих». Организаторы планируют, что в праздничном шествии примут участие до 300 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Планируется, что колонны соберутся на Красном проспекте, в Первомайском сквере состоится митинг. По заявлениям представителей партии в нем примут участие депутаты горсовета и законодательного собрания Новосибирской области.

Ранее новосибирскому отделению партии «Яблоко» не удалось согласовать митинг-шествие на 1 мая. Кроме того, от массовых мероприятий в этот день отказались профсоюзы в регионах Сибири, ссылаясь на «обстановку» и рекомендации силовых ведомств.

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Сергей Балин