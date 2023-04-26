Апелляция переквалифицировала приговор контрактнику, осужденному курским судом за оставление части в период мобилизации

2-й Западный окружной военный суд, рассмотрев жалобу осужденного рядового-контрактника на приговор Курского гарнизонного военного суда по делу о самовольном оставлении части в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ), изменил приговор «ввиду неправильного применения уголовного закона». Военнослужащий ранее был приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии. Изменение приговора стало одним из первых по новой, «мобилизационной» части статьи.

Имя контрактника называется, но он остается действующим военнослужащим, чьи данные не подлежат раскрытию. Военный самовольно ушел из полевого лагеря части и больше месяца проживал за его пределами, а затем явился в военный следственный отдел СКР. На приговор он подал апелляционную жалобу, посчитав для себя более справедливым условное наказание, особенно с учетом его желания вернуться в зону спецоперации.

Жалобу суд не удовлетворил, но учел требования прокуратуры, посчитавшей необходимым изменить приговор. «Судом первой инстанции не были учтены положения ст. 9 и 10 УК РФ, согласно которым преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния,— отметили в апелляции.—

Свою противоправную деятельность он начал до вступления в законную силу указа президента РФ от 21 сентября 2022 г. ''Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Действия необходимо переквалифицировать с ч. 5 ст. 337 УК РФ на ч. 4 ст. 337 УК РФ».

Эти изменения влекут смягчение наказания. По совокупности двух эпизодов военнослужащий получил два года и десять месяцев лишения свободы.

Олег Мухин

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