В Уфе определили даты запуска фонтанов

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил в соцсетях, когда в городе начнут работать фонтаны. Так, 27 апреля планируется запустить фонтаны у памятника Мустаю Кариму на площади перед домом Профсоюзов, «Семь девушек» в сквере Башкирского государственного театра оперы и балета, «Курай» на площади Салавата Юлаева и фонтан на Советской площади.

28 апреля будут запущены фонтаны «Танцующие журавли» в сквере «Дубки», «Мальчик с кураем» на остановке «Госцирк», фонтан на площади имени Серго Орджоникидзе в аллее Маргариты Куприяновой, перед ДК «Дворец молодежи» напротив Башкирского государственного аграрного университета, фонтаны в парке имени Владимира Ленина и «Часы» на площади имени Ленина на остановке «Горсовет». 29 апреля заработает фонтан в парке «Кашкадан».

Майя Иванова

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