Чусовской металлургический завод увеличил прибыль на 711 млн рублей

АО «ЧМЗ» опубликовало отчет о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году выручка предприятия превысила 12,783 млрд руб. В 2021 году этот показатель составил 9,5 млрд руб. Прибыль ЧМЗ от продаж выросла с 2,493 млрд руб. до 3,655 млрд руб. Чистая прибыль составила 2,594 млрд руб. (1,882 млрд руб. в 2021 году).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Зернин, Коммерсантъ Фото: Анатолий Зернин, Коммерсантъ

АО «Чусовской металлургический завод» является крупнейшим производителем автомобильных рессор в стране. Входит в структуру АО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК).