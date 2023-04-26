На озере в Челябинской области обнаружены более 20 боевых артиллерийских снарядов

Житель Челябинской области нашел более 30 артиллерийских снарядов в озере Иртяш. Из них 22 оказались боевыми и представляли опасность для жизни и здоровья людей, сообщает управление Росгвардии по Уральскому округу.

Снаряды были обнаружены в болотистой местности озера Иртяш со стороны Кыштыма. На место прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН «Атом» территориального управления Росгвардии. Они обследовали более 30 объектов с признаками коррозии, из которых 22 снаряда калибром от 85 до 152 мм оказались с боевым зарядом. Боеприпасы переместили на специально подготовленную площадку и уничтожили.