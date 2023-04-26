Замминистра МЧС прибыл в Свердловскую область из-за крупных пожаров

Оперативная группа во главе с заместителем министра МЧС России Ильей Денисовым прибыла в Свердловскую область для координации тушения крупных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Напомним, накануне в регионе произошли крупные пожары в шести муниципалитетах. Сейчас возгорания локализованы в населенных пунктах в поселках Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева.

В тушении огня задействованы более 380 человек и 112 единиц техники. Наиболее крупные действующие пожары сейчас в Сосьве и Таежном, где огонь удалось локализовать на площади 9 тыс. и 2,7 тыс. кв. м. соответственно. При этом удалось ликвидировать возгорания в Первоуральском городском округе (площадь 4 тыс. кв. м), в Ирбите (850 кв.м) и Горноуральском городском округе (650 кв.м).

Всего за сутки в регионе сгорели 178 построек, в том числе 134 жилых дома.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил мобилизовать все службы, находящиеся в ведении Минздрава региона на случай необходимости. Кроме того, по поручению главы регионы в ближайшее время будет решаться вопрос о материальной поддержке всех погорельцев.

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