«Рынок сельскохозяйственных машин станет более прозрачным»

В России создадут госреестр тракторов и самоходной техники. Законопроект уже направлен в комитет Государственной думы по аграрным вопросам. Будет создана единая федеральная база, в которую войдет информация о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах. Руководитель краснодарского филиала «Интерлизинга» Алексей Бородинов считает, что введение федерального реестра повысит эффективность и безопасность использования сельхозтехники.



Алексей Бородинов

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«Сейчас все данные хранятся в региональных реестрах. Отсутствие единой системы учета самоходной техники как минимум создает риски оспаривания сделки для потенциальных покупателей, у которых нет возможности проверить цепочку собственников через специализированные ресурсы по аналогии с легковым и грузовым транспортом. Это создает благоприятные условия для мошеннических действий.

Формирование единого федерального реестра, на мой взгляд, позволит упорядочить процесс хранения и обработки данных, что сделает рынок самоходных машин более прозрачным. Как сообщается, в госреестр будут включены информация о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах, сведения о водительских удостоверениях лиц, допущенных к управлению этой техникой, а также информация о ее техническом состоянии. Если информация не будет включена в госреестр, использование техники будет запрещено.

Доступ к полной и достоверной информации в современных условиях имеет особое значение. Геополитический кризис внес свои корректировки в деятельность аграриев. В первую очередь это касается материально-технической базы. С уходом зарубежных производителей с отечественного рынка приобрести сельскохозяйственную технику в силу ее дефицита и ограничения ассортимента стало намного сложнее.

Не менее острая проблема стоит и в техническом обслуживании. Далеко не все дилеры готовы своевременно осуществить гарантийный ремонт или плановое ТО. Собственникам европейской техники иногда приходится ждать не один месяц, пока станция получит необходимый комплект запчастей и расходников. По этим причинам многие аграрии в данный момент предпочитают приобретать технику российских и белорусских производителей либо ориентироваться на поставки из дружественных стран. В Краснодарском крае поставщики готовы привезти тракторы из Китая и Турции. По аналогии с авторынком развивается параллельный импорт. Это вариант для ценителей европейского и американского качества, которых не испугает цена.

Основная проблема сегодня — это ограниченное предложение сельскохозяйственной и другой техники на рынке и вытекающий из этого обстоятельства рост цен. Найти нужный трактор или комбайн в наличии не простая задача. В большинстве случаев поставщики предлагают технику в поставке на срок от трех до шести, а иногда и более месяцев. Соответственно, решить вопрос возможно с помощью увеличения объемов производства и реализации программ импортозамещения. Ну и, конечно, не теряет актуальности господдержка. Благодаря ей сельхозтоваропроизводители могут сократить затраты на обновление основных фондов. Здесь хорошо себя зарекомендовали субсидии на приобретение техники в лизинг.

Создание единого федерального реестра поможет упростить и ускорить процесс регистрации техники и ее проверки на соответствие требованиям безопасности, обеспечит прозрачность сделок, связанных с сельхозтехникой, что особенно важно в современных условиях».

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