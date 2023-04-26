В Челябинске возбудили дело о похищении пятилетней девочки

В Челябинске следственные органы возбудили уголовное дело о похищении (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ) по факту пропажи пятилетней девочки, находившейся под опекой родственников. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отмечают в прокуратуре региона.

Как сообщают в областном министерстве социальных отношений, малолетняя горожанка в 2020 году осталась без попечения родителей, в связи с чем ее родственники оформили над ней предварительную опеку. Замещающая семья находилась под контролем государства. Во время одного из визитов, когда завершался срок предварительной опеки, сотрудники органа опеки обнаружили пропажу ребенка. Родственники отказались раскрыть местоположение девочки. По данному факту было подано заявление в полицию.