Администрация Челябинска разрешила построить жилой дом на месте бывшего депо

Мэрия Челябинска разрешила строительство 20-этажного жилого дома на территории бывшего троллейбусного депо на улице Артиллерийской. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации.

Согласно документу, застройщику – ООО «Агродом» представлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Артиллерийской, 117 для строительства многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями, а также торгового здания. В феврале в Челябинске прошли публичные слушания по этому проекту, где он получил одобрение.

Участок расположен рядом с торгово-развлекательным комплексом «Горки». До 2012 года здесь было троллейбусное депо №1. Компания «Агродом» планирует построить на этом участке дом в 20 этажей и магазин.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агродом» зарегистрировано в Челябинске в 2016 году. С марта 2022 года владельцем 100% уставного капитала является Максим Яцун, которому принадлежат еще две строительные компании – ООО «Специализированный застройщик „Высота“» и СЗ «Доминанта».