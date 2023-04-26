В Новосибирске разместили больше 1,5 тыс. билбордов в поддержку СВО

Новосибирские власти за прошлый и этот год разместили на улицах города больше 1,5 тыс. объектов наружной рекламы по поддержке специальной военной операции (СВО), сообщил начальник управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олег Хорошунов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

“Очень важным направлением, безусловно, является патриотическая часть, социальная реклама. Здесь мы одни из лидеров в стране”, – отметил господин Хорошунов в ходе доклада на сессии горсовета Новосибирска в среду.

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Дарья Решетникова