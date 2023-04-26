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В Новосибирске разместили больше 1,5 тыс. билбордов в поддержку СВО

Новосибирские власти за прошлый и этот год разместили на улицах города больше 1,5 тыс. объектов наружной рекламы по поддержке специальной военной операции (СВО), сообщил начальник управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олег Хорошунов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

“Очень важным направлением, безусловно, является патриотическая часть, социальная реклама. Здесь мы одни из лидеров в стране”, – отметил господин Хорошунов в ходе доклада на сессии горсовета Новосибирска в среду.

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Дарья Решетникова

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