В регионах Сибири резко вырос спрос на инженеров

Сибирский федеральный округ за год увеличил спрос на инженеров, став субъектом с самым высоким запросом на эту специализацию. Пять из десяти регионов Сибири вошли в топ-20 субъектов РФ с самым высоким спросом на инженеров, подсчитали аналитики hh.ru: Новосибирская область (7 место, 3% от общего объема вакансий), Красноярский край (11 место, 2%), Иркутская область (16 место, 2%), Кузбасс (17 место, 2%) и Омская область (18 место, 1%).

Среди регионов Сибирского федерального округа наибольший рост числа вакансий для инженеров с начал года по апрель 2023-го отмечен в Омской области (+41%), Новосибирской (+36%) и Кемеровской (+35%), Красноярском крае (+14%), а также в Иркутской области (+13%).

«Среди инженерных специальностей в Новосибирской области наиболее востребованы в этом году инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики – на них приходится 36% от всех предложений о работе для социалистов данного направления, на втором месте - инженеры ПТО, инженеры-сметчики (17%), на третьем - сервисные инженеры, инженеры-механики (16%)»,– рассказали аналитики.

Отмечается также рост зарплат по этим специальностям. Если в 2022 году диапазон предлагаемых зарплат в Новосибирской области составлял от 45,9 тыс. руб. до 91,9 тыс. руб., то в 2023 году он вышел на уровень 57,4 тыс. руб. – 114,4 тыс. руб. Наиболее высокие зарплаты инженерам в Сибири предлагают в Иркутской области – 64,1 тыс. руб., а также 143,6 тыс. руб.

В первую тройку регионов России, где работодатели сильнее других нуждаются в инженерах, в том числе в инженерах-конструкторах, инженерах-проектировщиках, инженерах-электрониках, сервисных инженерах, инженерах-механиках и т.д. за период с января по апрель 2023 года вошли Москва (18% от всех вакансий для данных специалистов), Санкт-Петербург (10%) и Московская область (6%).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова