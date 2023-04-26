Строительство ключевых дорожных объектов в Перми могут завершить досрочно

Губернатор Дмитрий Махонин проинспектировал ход строительства ключевых дорожных объектов в Перми: второго и третьего этапа реконструкции ул. Строителей, дополнительного выезда с промышленного узла в Осенцах и продление ул. Крисанова. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 4

Первый этап реконструкции ул. Строителей закончен в 2021 году, сейчас реализуются второй и третий, предполагающие строительство двух путепроводов: один — над железнодорожными путями, которые ведут в ремонтное депо ОАО «РЖД», другой — над улицей Локомотивной в районе выезда на площадь Гайдара. Одновременно под Транссибирской магистралью идет строительство двух тоннелей в створе ул. Вишерской и Углеуральской. На сегодняшний день в рамках второго этапа ул. Строителей идут работы в районе нового путепровода, который расположен в месте примыкания ул. Вишерской и Барамзиной: ведется монтаж будущих подпорных стен, обустраиваются слои дорожной одежды. Также продолжается возведение нового путепровода над ул. Локомотивной на третьем этапе: ведется укрупнительная сборка металлоконструкций балок пролетного строения, укладка их на опоры.

Проект дополнительного выезда с промышленного узла в Осенцах реализуется благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», утвержденному президентом РФ Владимиром Путиным. Представитель подрядчика рассказал губернатору, что работы сконцентрированы на возведении путепровода над железнодорожными путями, который соединит ул. Промышленную с основным ходом дороги и выездом на Нестюковский тракт. Завершено возведение всех девяти опор, монтируются балки. В течение лета параллельно будут вестись работы по устройству самих пролетов: укладка дорожных слоев, обустройство проезжей части. Полностью монтаж ориентировочно планируется закончить к середине лета.

Еще один проект, с которым ознакомился глава региона,— работы по продлению ул. Крисанова. Он состоит из двух этапов. На первом планируется возвести транспортную развязку на пересечении ул. Столбовой и шоссе Космонавтов. Его подрядчик намерен завершить в 2024 году. На втором этапе будет построен участок от ул. Пушкина до ул. Столбовой и реконструирована ул. Пушкина. После этого ул. Крисанова будет четырехполосной, с пятипролетным мостом над рекой Данилихой. Ввод объекта запланирован в 2025 году. Общая протяженность новой дороги составит 2,3 км, стоимость работ — около 7,9 млрд руб. Из них 5,4 млрд руб.— средства федерального инфраструктурного бюджетного кредита.

По итогам выезда Дмитрий Махонин отметил особую роль подрядчиков. Сейчас на главных дорожных стройках задействованы как пермские компании, так и, например, из Санкт-Петербурга — все они имеют колоссальный опыт по возведению таких объектов. «Подрядные организации имеют запас по ресурсам, в том числе людским, у них есть вся необходимая техника. Поэтому на сегодняшний день рисков не видим, рассчитываем, что работы выполним не просто в срок, а с опережением графика»,— подчеркнул губернатор.