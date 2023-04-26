Биологические решения в садоводстве

На гала-конференции «Абрикос» в Геленджике компания UPL представит доклад на тему «Биологические решения UPL в садоводстве». Перед лицом многих проблем, стоящих на повестке дня, включая снижение плодородия почв, продуктивности и изменение климата, производители сельскохозяйственной продукции должны принимать ответственные решения, какие комбинации пестицидов, питательных веществ и других компонентов лучше всего подходят для их культур.



«Именно поэтому в компании UPL бизнес Защиты Растений объединился с подразделением Биорешений, чтобы предложить клиентам нашу эксклюзивную концепцию ProNutiva. Опираясь на опыт, ProNutiva доказывает, что синергия традиционных и биологических решений обеспечивают наилучшие результаты для сельскохозяйственных культур, производителей и окружающей среды.

В фокусе концепции Pronutiva 3 ключевые платформы биоконтроля: морские водоросли, растительные экстракты, медь и сера. Для садоводов России они представлены 2 препаратами: БМ-86 — активатор завязи плодов и минерального питания на основе экстракта морских водорослей и микроэлементов; Микротиол Специаль — контактый фунгицид с акарицидным эффектом на основе серы. Исследования, проведенные на разных континентах, в разных почвенно-климатических условиях, в том числе в России и странах СНГ, доказывают, что культуры, выращиваемые с применением подхода ProNutiva, более сильные, крупные и однородные.

Благодаря этому производители получают не только более высокие урожаи, но и лучшую товарность, обеспечивая запросы как отраслевых поставщиков, так и потребителей, тем самым повышая свою прибыльность и экономическую устойчивость»,— отметил директор по маркетингу в России и странах СНГ компании UPL Алексей Луков.

Напомним, гала-конференция «Абрикос» состоится 27-28 апреля, в городе-курорте Геленджике, отель «Метрополь».

Подробности проведения и участия в конференции по телефонам:

Солонина Светлана Сергеевна +7-918-214-40-18

Щербакова Александра Анатольевна +7-961-500-02-03

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