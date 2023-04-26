В Челябинске качество водопроводной воды проверяет Следственный комитет

Сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ проводят проверку по жалобам жителей Челябинска на некачественную воду. В том числе будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за водоснабжение в городе, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Жители разных районов регионального центра регулярно публикуют в социальных сетях фотографии желтой и мутной воды, которая течет из крана. На одну из публикаций 24 апреля обратили внимание следователи. «По данному факту проводится доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ „Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“»,– говорится в сообщении ведомства. Ход проверки контролирует руководитель регионального управления СК РФ Петр Решетников.

25 апреля пресс-служба мэрии Челябинска распространила сообщение о том, что качество водопроводной воды в ближайшие дни может ухудшиться. Это связано с технологическими переключениями между водоводами для строительства станции ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях. Из-за увеличенной скорости потока воды в трубопроводах она может помутнеть и пожелтеть. «Как правило, в течение 1-2 суток после переключения качество воды стабилизируется. Данные переключения будут производиться в течение еще нескольких недель»,– сообщает мэрия и обещает, что МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» будет заблаговременно информировать челябинцев об этом.