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обновлено 07:41

Пермский край вышел в лидеры по объему туристического потока

В 2022 году Пермский край посетили 818,5 тыс. туристов, что на 13% больше, чем годом ранее. При этом рост туризма в Приволжском федеральном округе (ПФО) составил 11%, а в целом по России — 10%. В среднем один турист в поездке по Пермскому краю проводит 4,5 ночи, тогда как, к примеру, в Татарстане это значение составляет 3,2 ночи, а в среднем по ПФО — 4. Такие данные приводит Росстат.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

За последние четыре года в Прикамье увеличилось количество коллективных средств размещения — отелей, гостиниц, санаториев и других. По данным Росстата, с 2019 по 2022 год их общее число в регионе выросло на 80 и к концу 2022 года составило 479 единиц. Благодаря этому произошел прирост номерного фонда: только за 2022 год это число выросло на 7%, достигло 788 единиц и составило на конец года 12 485 номеров. Помимо этого, по данным Росстата, рост турпотока также позитивно отразился на объеме платных услуг, оказываемых туроператорами, гостиницами и санаторно-курортными учреждениями Пермского края. За 2022 год организациями индустрии гостеприимства оказано услуг на общую сумму 10,5 млрд руб., что на 40% больше, чем за 2021 год.

Пермский край стал одним из лидеров в России по объему федеральных средств, привлеченных для развития туризма. «Благодаря грантам федерации и региона в 2022 году было поддержано 66 проектов в сфере туризма. Общая сумма грантовой поддержки составила 161,4 млн руб. Наиболее востребованной мерой у предпринимателей стали гранты на приобретение туристического оборудования. Туристическая отрасль становится привлекательной для инвесторов — объем инвестиций на сегодняшний день составляет более 10 млрд руб. на ближайшие три года. Все это создает мощный стимул роста привлекательности туристической отрасли в регионе»,— рассказал вице-премьер края Алексей Черников.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что развитие туристической отрасли позволяет привлекать дополнительные инвестиции в развитие региона, в бюджеты территорий, создавать новые рабочие места, повышать реальные доходы граждан. Краевые власти в течение последних лет принимают системные меры для наращивания объема туристического потока и для развития индустрии гостеприимства. Эти мероприятия имеют особое значение в связи с празднованием 300-летия Перми, в рамках которого столица Прикамья уже принимает гостей из других регионов страны.

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