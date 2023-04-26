Пермский «бизнесмен» получил шесть лет за хищения под видом сделок с автомобилями

Свердловский райсуд Перми вынес приговор в отношении местного жителя Андрея Варфоломеева. Он был признан виновным в семи эпизодах мошенничества и растраты в особо крупном размере и приговорен к шести годам лишения свободы. Как установили следствие и суд, господин Варфоломеев брал у владельцев автомобили для их продажи либо денежные средства с целью приобретения машин. В итоге люди лишились имущества и денежных средств. Изначально уголовное дело в отношении Андрея Варфоломеева было возбуждено по заявлению жителя Перми Сергея Чалова, который сообщил в заявлении, что передал будущему подсудимому на реализацию автомобиль. В итоге машина была продана за 2,1 млн руб., но денег заявитель не получил. Затем было возбуждено еще несколько дел с похожей фабулой.

Сам господин Варфоломеев от дачи показаний в ходе рассмотрения дела в суде отказался, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Гособвинитель в ходе прений предложил суду приговорить обвиняемого к 12 годам лишения свободы. Адвокат Сергей Емельянов, представляющий интересы одного из потерпевших, сообщил, что его доверитель намерен обжаловать приговор в связи с чрезмерной мягкостью. По данным господина Емельянова, аналогичную позицию занимают и другие потерпевшие. «Мы все рассчитывали на наказание, близкое к позиции государственного обвинения»,— рассказал Сергей Емельянов.