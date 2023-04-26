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Новосибирский производитель фруктовых батончиков вышел на рынок ОАЭ

Новосибирская компания «Белое дерево» вышла на рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает областной минпромторг. Компания начала поставки в аптеки, супермаркеты и на площадки маркетплейсов фруктовых батончиков в рамках контракта с арабским поставщиком. По словам директора по маркетингу «Белого дерева» Евгения Бугланова, на сегодняшний день батончики отгружены в сто аптек.

ООО «Белое дерево» развивает производство батончиков из сухофруктов. Компания зарегистрирована в 2003 году, уставной капитал – 10 тыс. руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Выручка в 2022 году составила 451,3 млн руб., чистая прибыль – 33,6 млн руб. Совладельцы – пять физлиц, основной владелец – Константин Бурцев (40%). Компания также поставляет свою продукцию в страны ЕАЭС и Гонконг.

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Оксана Павлова

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