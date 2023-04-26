В Аскинском районе могут построить пансионат для пожилых людей и инвалидов на условиях МЧП

Корпорация развития Башкирии предложила инвесторам вложить 30,6 млн руб. в создание пансионата для пожилых людей и инвалидов в Аскинском районе. Как сообщили в пресс-службе Корпорации, проект планируется реализовать на условиях муниципально-частного партнерства в течение полутора лет.

Пансионат предлагается разместить в здании бывшей школы общей площадью 1,2 тыс. кв. м. В нем будут обустроены помещения под 36 койко-мест, досуговые мероприятия, медосмотр и столовую,— пояснил генеральный директор Корпорации Наиль Габбасов.

Проект реконструкции обойдется в 4 тыс. руб., строительно-монтажные работы — в 20,1 млн руб., (в том числе ремонт здания — в 14,2 млн руб., благоустройство территории — в 5,9 млн руб.), закупка мебели и оборудования — 10,1 млн руб.

Участок под зданием пансионата инвестору передадут в аренду на льготных условиях — без проведения торгов.

При реализации предложения инвестор может претендовать на освобождение от налога на прибыль, льготное заемное финансирование, предоставление агентством Башкирии по развитию малого и среднего предпринимательства основных средств из лизингового фонда на льготных условиях. Соглашение между инвестором и муниципалитетом планируют заключить на срок не менее 14 лет.

Майя Иванова

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