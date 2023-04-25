В Челябинске объявили конкурс на лучшее бомбоубежище

Администрация Челябинской области опубликовала распоряжение об организации смотра-конкурса на лучшее бомбоубежище в Челябинске. Согласно документу, конкурс проводится с 20 апреля по 31 мая. Документ опубликован 18 апреля, СМИ обратили на него внимание сегодня, 25 апреля.

Принять участие в конкурсе рекомендовано руководителям организаций региона, «использующих защитные сооружения гражданской обороны». Ответственным за проведение конкурса назначен заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Администрация Челябинской области утверждает, что конкурс позволит оценить состояние бомбоубежищ в «условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, а также военного времени».

Cреди критериев оценки: герметичность, исправность сантехники, наличие связи, качество вентиляционного оборудования, отсутствие протечек. Бомбоубежища в рамках конкурса делятся на три группы: вместимостью до 150 человек, от 150 до 600 человек и более 600 человек. Итоги будут подводить в июне.

Лусине Баласян