Mercedes музейной сборки

Компания «Телта-МБ», управляющая дилерским центром Mercedes-Benz, после передачи в аренду музею PERMM своего салона по ул. Крисанова, 4 не собирается уходить из автобизнеса. Общество планирует построить новое здание для дилерского центра. Шоу-рум Mercedes-Benz временно разместится в помещениях через дорогу, по ул. Окулова, 75. Планируемое к строительству здание автоцентра будет рассчитано примерно на 1,5–2 тыс. кв. м и расположится рядом с нынешним салоном по ул. Крисанова, 4. Эксперт считает оправданным возведение дилерского центра меньшей площади, отмечая, что это значительно сократит коммунальные платежи за здание. Арендные платежи музея помогут «Телта-МБ» профинансировать строительство нового автосалона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Компания «Телта-МБ» после сдачи в аренду музею PERMM своего салона по ул. Крисанова, 4 собирается построить новый автоцентр для продажи Mercedes-Benz. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказал руководитель и владелец «Телта-МБ» Игорь Морозов. При этом временно дилер Mercedes-Benz разместится в помещениях административного здания через дорогу, по ул. Окулова, 75. Напомним, Музей современного искусства PERMM арендует у «Телта-МБ» здание автосалона площадью 6,7 тыс. кв. м. 24 апреля музей презентовал концепцию выставочного пространства на новом месте.

По словам Игоря Морозова, договор аренды автоцентра уже подписан, и в ближайшее время «Телта-МБ» начнет переезд. Салон займет площадь в 1 тыс. кв. м на первом этаже здания по ул. Окулова, 75 (здание принадлежит структурам Игоря Морозова), там уже сделан ремонт. «Мы готовы к переезду. Компания не меняет локацию, наш шоу-рум и сервис будут через дорогу. Дальше „Телта-МБ“ собирается строить здание нового формата, по новым стандартам. Своих клиентов мы любим и уважаем. Мы не собираемся уходить из автобизнеса, не собираемся уходить из бренда Mercedes-Benz. Мы обслуживали и продавали машины этого бренда, и планируем продолжать эту деятельность»,— сообщил Игорь Морозов. Решение сдать в аренду здание дилерского центра собеседник назвал стратегическим и выразил радость, что поможет открыться музею на больших площадях.

Построить новое здание салона предполагается на свободном участке по ул. Окулова, рядом с существующим центром компании. Отметим, что рядом с салоном по ул. Крисанова, 4 имеются два свободных участка суммарной площадью 3 тыс. кв. м. По карте 2ГИС, там располагается парковка. Владелец «Телта-МБ» заметил, что новый салон Mercedes-Benz будет иметь площадь примерно 1,5–2 тыс. кв. м. «Мы будем делать очень грамотные инвестиции с учетом сложившейся ситуации на рынке. Думаю, это не ухудшит качество работы компании. Салон будет иметь более компактный формат, будет предполагать меньше экспозиции, как это требует от нас Mercedes-Benz»,— рассуждает господин Морозов. По данным собеседника, в автомобильном бренде хотят, чтобы окупаемость дилерского центра стала короче. Сроки строительства объекта зависят от согласования в Mercedes-Benz проекта и архитектурной концепции нового салона.

В трехэтажном здании по ул. Крисанова, 4 долгое время работает автосалон официального дилера Mercedes-Benz. На фоне ухода иностранных брендов автомобилей из РФ в 2022 году концерн Mercedes-Benz продал свои российские активы. Владелец и управляющий ООО «Телта-МБ» Игорь Морозов тогда сообщал, что закрывать салон не планирует. В начале этого года стало известно, что музей совриска PERMM переедет из здания на бульваре Гагарина, 24 в салон Mercedes-Benz. Стоимость аренды здания составит 70 млн руб. в год.

По мнению автомобильного консультанта, члена совета директоров ГК «ИЮЛЬ авто» (Lada, автомобили с пробегом, Челябинск) Алексея Деткина, «хорошая» арендная плата за сдачу салона по ул. Крисанова, 4 позволит «Телта-МБ» построить новое здание дилерского центра. Средняя площадь российских автоцентров сегодня — 2,5–3,5 тыс. кв. м, тогда как для продажи одного бренда салону достаточно общей площади от 1,5 тыс. кв. м. С учетом экономической ситуации для «Телта-МБ» площадь существующего автоцентра в 6,7 тыс. кв. м слишком велика и приносит убытки. «Строить салон меньшей площади для компании — однозначно правильное решение. Расходы на оплату коммунальных услуг будут значительно меньше, чем в здании по ул. Крисанова, 4»,— рассуждает господин Деткин. По нынешним ценам, строительство нового дилерского центра обойдется в 150–200 млн руб. с учетом того, что земля под объект находится в собственности компании. Возвести салон «Телта-МБ» сможет с помощью средств, полученных от аренды автоцентра по ул. Крисанова, 4, и банковского кредита. Причем ежемесячные кредитные взносы можно будет покрывать с платежей от аренды здания музеем, заметил член совета директоров ГК «ИЮЛЬ авто».

Евгения Ахмедова