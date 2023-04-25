Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Расовое преодоление

Умер Гарри Белафонте

На 97-м году жизни от сердечной недостаточности в своей нью-йоркской квартире скончался Гарри Белафонте, пропагандист карибской музыки, актер и борец против расизма, симпатизировавший социалистическим режимам. Он выпустил 30 студийных альбомов.

Гарри Белафонте в 2001 году

Гарри Белафонте в 2001 году

Фото: Leslie Hassler / AP

Гарри Белафонте в 2001 году

Фото: Leslie Hassler / AP

Как это нередко бывало с мировыми звездами, отечественный зритель полюбил Гарри Белафонте совсем не за то, за что его любил остальной мир. В 1983 году в телепередаче «Камера смотрит в мир» показали, как певец и активист исполняет в социалистическом Берлине знаменитую песню «We Shall Overcome». Благодаря аранжировкам Пита Сигера и Джоан Баэз она в 1960-е стала едва ли не самой популярной песней протеста, гимном американских правозащитников. В кадре в доступном на YouTube видеоролике вместе с Белафонте — его соотечественник, друг советского народа Дин Рид, а также советская фолк-звезда Жанна Бичевская. За кадром звучит комментарий политического обозревателя Генриха Боровика: «Простая песня, простые слова: "Настанет день — и мы преодолеем. Преодолеем страх и ненависть между людьми"».

Песня запомнилась советскому телезрителю намертво. И еще в наших краях пользовалась популярностью «Хава-нагила», которая появилась в репертуаре Гарри Белафонте в конце 1950-х, после женитьбы на танцовщице еврейского происхождения Джули Робинсон. Он исполнял ее действительно проникновенно, к тому же она стала важным этапом его карьеры, когда ему нужно было расширять рамки репертуара, ограниченного карибским стилем «калипсо».

Диск Белафонте «Calypso» (1956) стал первым в истории альбомом, проданным тиражом 1 млн экземпляров всего за год, и это во времена, когда расовая сегрегация была еще вполне актуальна.

В альбом входила среди прочего «Day-O (The Banana Boat Song)» — ямайская композиция из числа безошибочно узнаваемых песен, которые впоследствии уже не ассоциировались с Гарри Белафонте, а стали достоянием всего мира.

Несколько телешоу, транслировавшихся в национальных телесетях, сделали певца, в чьих жилах текла кровь ямайцев, африканцев, шотландцев и евреев, любимцем всей страны. В 1961 году Белафонте получил от Фрэнка Синатры приглашение принять участие в концерте, посвященном инаугурации Джона Ф. Кеннеди. В начале 1960-х уже сам Белафонте представлял американской публике звезд экзотического для нее происхождения — певицу из ЮАР Мириам Макебу и гречанку Нану Мускури.

В 1962 году на альбоме Гарри Беллафонте «Midnight Special» звучала губная гармошка молодого фолк-исполнителя Боба Дилана. Но в середине 1960-х, когда The Beatles стали доминировать на американской поп-сцене, альбомы Белафонте стали продаваться хуже, песни поднимались в чартах Billboard не так высоко, как раньше. Академия звукозаписывающей индустрии ограничилась всего двумя Grammy Белафонте.

Фактически все главные достижения Гарри Белафонте на музыкальной сцене пришлись на 1950-е — первую половину 1960-х, хотя и позднее он оставался главным исполнителем «калипсо» в США и непрерывно гастролировал по всему миру, включая Японию и Кубу.

1970-е он был уже человеком-музеем, персонажем из детских воспоминаний взрослых американцев. В 1978-м он даже исполнил «Day-O (The Banana Boat Song)» и спиричуэл «Turn the World Around» в «Маппет-шоу»: считается, что эпизод с участием Белафонте больше прочих любил создатель «маппетов» Джим Хенсон.

Гарри Белафонте считал своим учителем еще одного друга советского народа — лауреата Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» Поля Робсона. Темнокожий актер и певец был для Белафонте ориентиром в борьбе с расовыми предрассудками на родине и политикой западного колониализма в Африке. Среди тех, кого активно поддерживал Белафонте, были Джон Ф. Кеннеди, Мартин Лютер Кинг, Фидель Кастро и Уго Чавес, а главным объектом его критики был Джордж Буш-старший.

В 1984 году впечатленный сообщениями о голоде в Эфиопии Белафонте стал инициатором записи песни «We Are the World» («USA For Africa»). Публике лучше известны ее авторы Майкл Джексон и Лайонел Ричи и продюсер записи Куинси Джонс. Однако песня родилась с подачи Белафонте и помогла собрать $63 млн ($156 млн в сегодняшних деньгах). «We Are the World» официально считается первым мультиплатиновым и самым быстро продаваемым синглом в истории американской поп-музыки.

Как бы между делом, совершенно не считая себя выдающимся актером, Белафонте успел сняться в полутора десятках игровых фильмов, среди прочего у таких режиссеров, как Роберт Олтман и Спайк Ли. Одна из заметных киноработ Белафонте — «Бремя белого человека». В этом фильме он, человек с ярко выраженной антирасистской позицией, рискнул сыграть босса-афроамериканца, третирующего белокожего подчиненного, которого сыграл Джон Траволта. После выхода в 1995 году фильм провалился в прокате, однако в эпоху BLM эта история смотрится по-новому.

Гарри Белафонте был первым человеком, сломавшим расовые барьеры в музыке и скрестившим реальный политический активизм и популярную культуру.

В американской музыкальной индустрии он как бы отвечал за совесть, не только исполняя песни протеста, но и поддерживая тесный контакт музыки с протестным движением. В этом смысле он полностью устраивал советские власти, входя в недлинный список «прогрессивных деятелей искусства капиталистических стран». А сам он, как говорят, отвечал СССР любовью к пельменям и мог пропустить на досуге стопку-другую русской водки.

Игорь Гаврилов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...