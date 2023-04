Расовое преодоление

На 97-м году жизни от сердечной недостаточности в своей нью-йоркской квартире скончался Гарри Белафонте, пропагандист карибской музыки, актер и борец против расизма, симпатизировавший социалистическим режимам. Он выпустил 30 студийных альбомов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гарри Белафонте в 2001 году

Фото: Leslie Hassler / AP Гарри Белафонте в 2001 году

Фото: Leslie Hassler / AP

Как это нередко бывало с мировыми звездами, отечественный зритель полюбил Гарри Белафонте совсем не за то, за что его любил остальной мир. В 1983 году в телепередаче «Камера смотрит в мир» показали, как певец и активист исполняет в социалистическом Берлине знаменитую песню «We Shall Overcome». Благодаря аранжировкам Пита Сигера и Джоан Баэз она в 1960-е стала едва ли не самой популярной песней протеста, гимном американских правозащитников. В кадре в доступном на YouTube видеоролике вместе с Белафонте — его соотечественник, друг советского народа Дин Рид, а также советская фолк-звезда Жанна Бичевская. За кадром звучит комментарий политического обозревателя Генриха Боровика: «Простая песня, простые слова: "Настанет день — и мы преодолеем. Преодолеем страх и ненависть между людьми"».

Песня запомнилась советскому телезрителю намертво. И еще в наших краях пользовалась популярностью «Хава-нагила», которая появилась в репертуаре Гарри Белафонте в конце 1950-х, после женитьбы на танцовщице еврейского происхождения Джули Робинсон. Он исполнял ее действительно проникновенно, к тому же она стала важным этапом его карьеры, когда ему нужно было расширять рамки репертуара, ограниченного карибским стилем «калипсо».

Диск Белафонте «Calypso» (1956) стал первым в истории альбомом, проданным тиражом 1 млн экземпляров всего за год, и это во времена, когда расовая сегрегация была еще вполне актуальна.

В альбом входила среди прочего «Day-O (The Banana Boat Song)» — ямайская композиция из числа безошибочно узнаваемых песен, которые впоследствии уже не ассоциировались с Гарри Белафонте, а стали достоянием всего мира.

Несколько телешоу, транслировавшихся в национальных телесетях, сделали певца, в чьих жилах текла кровь ямайцев, африканцев, шотландцев и евреев, любимцем всей страны. В 1961 году Белафонте получил от Фрэнка Синатры приглашение принять участие в концерте, посвященном инаугурации Джона Ф. Кеннеди. В начале 1960-х уже сам Белафонте представлял американской публике звезд экзотического для нее происхождения — певицу из ЮАР Мириам Макебу и гречанку Нану Мускури.

В 1962 году на альбоме Гарри Беллафонте «Midnight Special» звучала губная гармошка молодого фолк-исполнителя Боба Дилана. Но в середине 1960-х, когда The Beatles стали доминировать на американской поп-сцене, альбомы Белафонте стали продаваться хуже, песни поднимались в чартах Billboard не так высоко, как раньше. Академия звукозаписывающей индустрии ограничилась всего двумя Grammy Белафонте.

Фактически все главные достижения Гарри Белафонте на музыкальной сцене пришлись на 1950-е — первую половину 1960-х, хотя и позднее он оставался главным исполнителем «калипсо» в США и непрерывно гастролировал по всему миру, включая Японию и Кубу.

1970-е он был уже человеком-музеем, персонажем из детских воспоминаний взрослых американцев. В 1978-м он даже исполнил «Day-O (The Banana Boat Song)» и спиричуэл «Turn the World Around» в «Маппет-шоу»: считается, что эпизод с участием Белафонте больше прочих любил создатель «маппетов» Джим Хенсон.

Гарри Белафонте считал своим учителем еще одного друга советского народа — лауреата Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» Поля Робсона. Темнокожий актер и певец был для Белафонте ориентиром в борьбе с расовыми предрассудками на родине и политикой западного колониализма в Африке. Среди тех, кого активно поддерживал Белафонте, были Джон Ф. Кеннеди, Мартин Лютер Кинг, Фидель Кастро и Уго Чавес, а главным объектом его критики был Джордж Буш-старший.

В 1984 году впечатленный сообщениями о голоде в Эфиопии Белафонте стал инициатором записи песни «We Are the World» («USA For Africa»). Публике лучше известны ее авторы Майкл Джексон и Лайонел Ричи и продюсер записи Куинси Джонс. Однако песня родилась с подачи Белафонте и помогла собрать $63 млн ($156 млн в сегодняшних деньгах). «We Are the World» официально считается первым мультиплатиновым и самым быстро продаваемым синглом в истории американской поп-музыки.

Как бы между делом, совершенно не считая себя выдающимся актером, Белафонте успел сняться в полутора десятках игровых фильмов, среди прочего у таких режиссеров, как Роберт Олтман и Спайк Ли. Одна из заметных киноработ Белафонте — «Бремя белого человека». В этом фильме он, человек с ярко выраженной антирасистской позицией, рискнул сыграть босса-афроамериканца, третирующего белокожего подчиненного, которого сыграл Джон Траволта. После выхода в 1995 году фильм провалился в прокате, однако в эпоху BLM эта история смотрится по-новому.

Гарри Белафонте был первым человеком, сломавшим расовые барьеры в музыке и скрестившим реальный политический активизм и популярную культуру.

В американской музыкальной индустрии он как бы отвечал за совесть, не только исполняя песни протеста, но и поддерживая тесный контакт музыки с протестным движением. В этом смысле он полностью устраивал советские власти, входя в недлинный список «прогрессивных деятелей искусства капиталистических стран». А сам он, как говорят, отвечал СССР любовью к пельменям и мог пропустить на досуге стопку-другую русской водки.

Игорь Гаврилов