«Росводоканал Краснодар» продолжает реконструкцию водопровода в районе ул. Старокубанской

В рамках реализации инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» продолжает мероприятия по реконструкции водопроводных сетей по ул. Старокубанской от ул. Новой до ул. Ставропольской.



Фото: Пресс-Служба ООО «Краснодар Водоканал»

Стальные сети, обеспечивающие водоснабжение жителей Центрального округа, будут заменены на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Кроме того, диаметр трубопровода будет увеличен более чем в два раза — с 200 до 450 мм.

На сегодняшний день из запланированных 1900 метров специалисты уже выполнили прокладку 790 метров трубопровода. Реконструкция проводится с использованием самых современных технологий, в частности, при помощи метода горизонтально направленного бурения, позволяющего осуществлять прокладку коммуникаций с минимальным ущербом для городского ландшафта.

«В ходе реконструкции участка трубопровода также будет выполнена замена колодцев и запорной арматуры,— говорит директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.— Главная цель проводимых работ — увеличение мощности системы водоснабжения, чтобы обеспечить качественными услугами наших абонентов, а также жителей домов в районе ул. Обрывной, которые мы планируем подключить в 2023 году».

Плановый срок завершения работ — конец июля.

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