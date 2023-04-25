КСП пришла за коллектором

Глава Контрольно-счетной палаты Башкирии Константин Шагимуратов, выступая вчера на пленарном заседании, сообщил, что у ведомства возникли вопросы по поводу недостроенного канализационного коллектора, на строительство которого из бюджета было потрачено 210 млн руб. Объект до сих пор не находится в госсобственности (в 2016 году передан на баланс АО «Башкирские инженерные сети»). Константин Шагимуратов заявил, что передал материалы проверки в республиканское МВД. В «Башкирских инженерных сетях» готовы передать право собственности на объект, если ГУП «Уфаводоканал» поможет рассчитаться с долгами.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Председатель Контрольно-счетной палаты Башкирии Константин Шагимуратов выступил вчера на пленарном заседании в Курултае республики с годовым отчетом о работе в 2022 году. Там он, в частности, сообщил, что ведомство проанализировало эффективность использования бюджетных средств, переданных ГУП «Фонд жилищного строительства» (ФЖС) на развитие уфимского Забелья. Господин Шагимуратов обратил внимание депутатов на ситуацию с недостроенным канализационным коллектором между канализационно-насосными станциями (КНС) «Затон» и «Затон-Восточный» (проходит вдоль улицы Ахметова).
Константин Шагимуратов напомнил, что в 2013 году госкомитет по строительству и архитектуре Башкирии (преобразован в минстрой) внес в уставный капитал ФЖС 313 млн руб. на развитие Забелья. ФЖС заключил с АО «Башкирские инженерные сети» (БИС) договор целевого займа на эту сумму для строительства объектов коммунальной инфраструктуры. В том же году БИС заключили договор инвестирования на 224 млн руб. с МУП «Уфаводоканал» на строительство канализационного коллектора к микрорайону Затон-восточный. Генподрядчиком строительства стала «дочка» муниципального ОАО «Инвестиционно-строительный комитет Уфы» — ООО «Трест Башгражданстрой». Объект должны были ввести в эксплуатацию в 2016 году, но строительство не было завершено. Незавершенный объект (степень готовности 90%) общей стоимостью 210 млн руб. был передан на баланс БИС в 2016 году.
«В итоге по объекту незавершенного строительства, построенному за счет бюджетных средств, не оформлено право госсобственности, не проведены работы по обеспечению его сохранности и консервации», говорится в докладе Константина Шагимуратова. Он сообщил, что материалы проверки переданы в МВД по республике, не уточнив подробности.
АО «БИС» зарегистрировано в 2012 году в Уфе. На 51% принадлежит Фонду развития жилищного строительства Башкирии, 49% — у ГУП ФЖС. В настоящее время компании находится в предбанкротном состоянии, соответствующее заявление рассматривает арбитражный суд Башкирии.
Вскоре после этого правительство Башкирии выпустило распоряжение, которым коллектор отнесен к госсобственности. Спустя несколько дней БИС подали заявление в Рос-
реестр о переходе права собственности ФЖС, но Росреестр приостановил госрегистрацию, так как судебные приставы по решению Кировского суда в 2016 году наложили запрет на совершение регистрационных действий в отношении коллектора в связи с задолженностью БИС по налогам и сборам.
В 2019 году ФЖС обратился к БИС с письмом об устранении причин, послуживших основанием для приостановления государственной регистрации прав, после чего подал иск в арбитражный суд Башкирии. Суд отказал ФЖС в иске, поскольку коллектор был по-прежнему арестован.
В 2021 году БИС потребовали от ГУП «Уфаводоканал» выплатить около 2,7 млрд руб. за самовольный транзит сточных вод через канализационный коллектор. В прошлом году суд приостановил рассмотрение дела до принятия решения по иску минземимущества к БИС о признании отсутствующим права собственности на коллектор и признании права собственности на него за республикой. Ближайшее заседание назначено на 27 июня.
«В обход расчетов с кредиторами его невозможно кому-либо передать, в том числе в пользу ФЖСа,
который финансировал строительство. При этом на фоне кризиса руководитель обязан инициировать собственное банкротство, что и было мной сделано. Сейчас единственный источник погашения скопившихся долгов — это взыскание платы за самовольный сброс сточных вод с «Уфаводоканала». По нашей информации, они используют отдельные участки канализационной сети»,— отметил гендиректор «Башкирских инженерных сетей» Искандар Кудашев.
После выплаты задолженности господин Кудашев планирует ликвидировать БИС.
В 2021 году «Уфаводоканал» сообщал «РБК-Уфа», что требования БИС необоснованны, поскольку не был установлен тариф на оказание услуг в сфере транспортировки сточных вод, а коллектор находится в собственности республики, поэтому БИС не имеет права им распоряжаться.