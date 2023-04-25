КСП пришла за коллектором

Глава Контрольно-счетной палаты Башкирии Константин Шагимуратов, выступая вчера на пленарном заседании, сообщил, что у ведомства возникли вопросы по поводу недостроенного канализационного коллектора, на строительство которого из бюджета было потрачено 210 млн руб. Объект до сих пор не находится в госсобственности (в 2016 году передан на баланс АО «Башкирские инженерные сети»). Константин Шагимуратов заявил, что передал материалы проверки в республиканское МВД. В «Башкирских инженерных сетях» готовы передать право собственности на объект, если ГУП «Уфаводоканал» поможет рассчитаться с долгами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председатель Контрольно-счетной палаты Башкирии Константин Шагимуратов выступил вчера на пленарном заседании в Курултае республики с годовым отчетом о работе в 2022 году. Там он, в частности, сообщил, что ведомство проанализировало эффективность использования бюджетных средств, переданных ГУП «Фонд жилищного строительства» (ФЖС) на развитие уфимского Забелья. Господин Шагимуратов обратил внимание депутатов на ситуацию с недостроенным канализационным коллектором между канализационно-насосными станциями (КНС) «Затон» и «Затон-Восточный» (проходит вдоль улицы Ахметова).

Константин Шагимуратов напомнил, что в 2013 году госкомитет по строительству и архитектуре Башкирии (преобразован в минстрой) внес в уставный капитал ФЖС 313 млн руб. на развитие Забелья. ФЖС заключил с АО «Башкирские инженерные сети» (БИС) договор целевого займа на эту сумму для строительства объектов коммунальной инфраструктуры. В том же году БИС заключили договор инвестирования на 224 млн руб. с МУП «Уфаводоканал» на строительство канализационного коллектора к микрорайону Затон-восточный. Генподрядчиком строительства стала «дочка» муниципального ОАО «Инвестиционно-строительный комитет Уфы» — ООО «Трест Башгражданстрой». Объект должны были ввести в эксплуатацию в 2016 году, но строительство не было завершено. Незавершенный объект (степень готовности 90%) общей стоимостью 210 млн руб. был передан на баланс БИС в 2016 году.

«В итоге по объекту незавершенного строительства, построенному за счет бюджетных средств, не оформлено право госсобственности, не проведены работы по обеспечению его сохранности и консервации», говорится в докладе Константина Шагимуратова. Он сообщил, что материалы проверки переданы в МВД по республике, не уточнив подробности.