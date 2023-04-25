«Ирбис-РБ» не впервой

Арбитражный суд Уральского округа вернул на новое рассмотрение в суд первой инстанции иск ООО «Топливная компания “Ирбис-РБ”» о признании права собственности на построенное в рамках реализации крупного инвестпроекта на трассе Уфа-Оренбург под Уфой здание многотопливного автозаправочного комплекса. В октябре и декабре 2022 года первая и апелляционная инстанции отказались удовлетворить иск компании, ссылаясь на отсутствие разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию, но кассация указала на необходимость проведения экспертизы. Администрация Уфимского района, которая выступает в судебном процессе в качестве ответчика, оспаривать постановление кассации не намерена.

Арбитражный суд Башкирии повторно рассмотрит иск ООО «Топливная компания “Ирбис-РБ”», которое построило на трассе Уфа-Оренбург рядом с поселком Зубово первый многотопливный автозаправочный комплекс площадью 192,7 кв. м.

Компания, подав иск к администрации Уфимского района, просила признать право собственности на здание АЗС.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», соглашение о реализации инвестпроекта компания заключила с министерством торговли и услуг Башкирии в феврале 2021 года. Проект попал в перечень приоритетных, благодаря чему участок площадью 5 тыс. кв. м инвестор получил в аренду без торгов до апреля 2024 года.

В январе 2022 года АЗС была построена, но ввести его в эксплуатацию не удалось. Администрация Уфимского района отказалась подписывать соответствующее разрешение, так как «Ирбис-РБ» не получал разрешения на строительство объекта. Это вынудило компанию попытаться запустить АЗС в судебном порядке.

Представители истца указывали в суде, что ими предпринимались попытки получить разрешение на строительство еще до начала работ, однако администрация Уфимского района сначала потребовала согласовать проектную документацию с ФКУ «Приуралье» Росавтодора, а затем вновь отказала, поскольку на участке уже велись строительные работы при отсутствии разрешительной документации.

ООО «Топливная компания «Ирбис-РБ»», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Авдон Уфимского района в октябре 2020 года. Основной собственник — татарстанский предприниматель Ринат Гаптельхаков, совладелец топливной компании «ТранзитСити», развивающей сеть придорожных комплексов АЗС под брендом Irbis. В 2021 году убыток «Ирбис-РБ» составил 3,3 млн руб.

Отказывая в удовлетворении иска, суды первой и апелляционной инстанций указали, что истец не принял меры по легализации самовольной постройки и не представил доказательств соответствия объекта требованиям безопасности, так как он носит статус повышенной опасности. Суды также указали на отсутствие историко-культурной экспертизы и неисполнение технических требований и условий при строительстве объекта. Кроме того, по мнению судов, у инвестора, как арендатора земельного участка, нет оснований требовать признания за собой права собственности на самовольную постройку.

В кассационной жалобе «Ирбис-РБ» ссылался на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела. По мнению компании, ею были соблюдены все условия для признания права собственности на объект, а «признаки недобросовестного проведения отсутствуют». Инвестор также считает, что выводы судов в части требований к эксплуатации заправочной станции как опасного производственного объекта, не имеют правового значения для признания права собственности на объект, а проведение историко-культурной экспертизы земельного участка не требовалось.

Направляя иск на новое рассмотрение, кассационная инстанция пришла к выводу, что судам следовало назначить строительную экспертизу, поскольку «установление соответствия спорной постройки градостроительным и строительным нормам и правилам, отсутствие угрозы жизни и здоровью граждан требует специальных познаний». Суд также отметил, что администрация не возражает против удовлетворения иска, а значит решения предыдущих инстанций «порождают правовую неопределенность в судьбе спорного объекта».

Представитель «Ирбис-РБ» Андрей Нечаев от комментариев отказался.

В администрации Уфимского района «Ъ-Уфа» сообщили, что согласны с решением суда и оспаривать его не планируют.

Юрист фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейц считает вывод суда кассации верным. «В данном случае суды отказали в удовлетворении иска о признании права собственности на самовольную постройку в отсутствие доказательств существенных нарушений градостроительных и строительных норм и правил. Кроме того, администрация не возражала против удовлетворения исковых требований и подтвердила, что истцом были приняты необходимые меры по оформлению разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию»,— отметил он.

Карина Мамаева