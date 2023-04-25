Олег Дерипаска вышел из состава акционеров «Ингосстраха»

Кубанский миллиардер Олег Дерипаска продал свою долю в «Ингосстрахе». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу компании. По данным «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежало 10% акций компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Бизнесмен продал свою долю еще в августе 2022 года, однако известно стало об этом только сейчас. При этом по какой причине произошла продажа и кто стал новым владельцем доли, не сообщается.

С 2018 года «Ингосстрах» не раскрывает состав акционеров. Но доля господина Дерипаски указывалась в ежеквартальном отчете компании.

В 2023 году Олег Дерипаска занял 54-е место в рейтинге 110 российских миллиардеров, составленном Forbes. Его состояние оценили в $2,5 млрд. Сейчас кубанскому миллиардеру принадлежат активы «Аэродинамики», агрохолдинга «Кубань», группы ГАЗ и En+. В 2022 году Великобритания и Евросоюз против него ввели санкции.

Татьяна Ручкина

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