Депо в Разгуляе официально передано арендатору

ООО «Альянс» подписало с администрацией Перми договор об аренде бывшего депо в Разгуляе. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил совладелец компании Игорь Колесников. Он уточнил, что 10 апреля состоялось подписание договора, 14 апреля имущественный комплекс депо был официально передан «Альянсу». «Все регистрационные процедуры завершены. Сейчас активно формируем техническое задание для проектировщика. Для этого ведем консультации со всеми органами власти и бизнесом — потенциальными участниками будущего фуд-молла, поднимаем архивные документы и исторические чертежи. Также продолжаем приводить в порядок площадку перед депо, чтобы ее можно было задействовать для празднования 300-летия Перми»,— рассказал господин Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Аукцион на право аренды бывшего депо МУП «Пермгорэлектротранс» в Разгуляе завершился 24 марта. В нем принимали участие десять компаний и индивидуальных предпринимателей. В итоге победителем было признано ООО «Альянс», принадлежащее пермскому перевозчику Игорю Колесникову и предпринимателю Дмитрию Цареву, который владеет несколькими швейными фабриками в Прикамье и за его пределами. Компания будет арендовать бывшее депо в течение 25 лет, уплачивая за это в бюджет 6,9 млн руб. ежегодно. Кроме того, по условиям аукциона, арендатор должен отреставрировать объект для последующего размещения там гастрономическо-развлекательного центра.

Ранее господин Колесников сообщал, что к реконструкции самого депо, с учетом времени на разработку и согласование проектной документации, компания рассчитывает приступить только через год. Однако площадку перед ним планируется уже в этом году задействовать для празднования юбилея города: проводить там развлекательные мероприятия для детей, организовать мобильный фуд-корт и, возможно, фермерский рынок выходного дня.