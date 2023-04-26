Экс-глава пермского департамента ЖКХ трудоустроился в теплоэнергетическую компанию в Краснодаре

Бывший начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Эдуард Буланов занял должность исполнительного директора краснодарского АО «Автономная теплоэнергетическая компания» («АТЭК»), которое управляет котельными и теплосетями в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Информация о том, что господин Буланов теперь занимает этот пост, размещена на сайте «АТЭК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Эдуард Буланов возглавлял пермский департамент ЖКХ с сентября 2013 года по ноябрь 2014-го. До прихода в мэрию господин Буланов работал гендиректором краевого спорткомплекса «Олимпия-Пермь», позже трудился в структурах КЭС-Холдинга (сейчас «Т Плюс») — был начальником отдела в дивизионе «Генерация Урала», затем исполнительным директором «Пермской сетевой компании» (ПСК). С 2018 года экс-чиновник руководил ООО «РСГ — Инженерная инфраструктура», которое управляет сетями в микрорайоне Академический в Екатеринбурге. В конце августа 2022 года

Эдуард Буланов покинул эту компанию.