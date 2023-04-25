Evolute раскрыл оснащение кроссовера i-Sky

Компания «Моторинвест» (выпускает электромобили под брендом Evolute) раскрыла оснащение нового электрического кроссовера i-Sky.

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Фото: Evolute Evolute i-Sky

Фото: Evolute

Новинка получит 204-сильный электромотор и батарею 85,9 кВт•ч, обеспечивающую запас хода до 500 км. В оснащение переднеприводного кроссовера войдут светодиодная оптика, теплые опции (подогрев передних и задних сидений, форсунки стеклоомывателя с электрообогревом и опциональный автономный отопитель салона), шесть подушек безопасности, система кругового обзора, набор электронных ассистентов водителя и ряд другого оборудования, включая розетку на 220 В для подключения внешних электроприборов.

Стоимость новинки, которая представляет собой вариант Dongfeng Forthing Thunder, также назовут ближе к старту продаж. Модель должна выйти на рынок в третьем квартале 2023 года. Сборка Evolute i-Sky на российском заводе в Липецкой области стартует во втором квартале.

Напомним, на начало 2023 года марка на российском рынке представлена двумя моделями — электрический седан Evolute i-Pro дебютировал в России в октябре 2022 года, а вслед за ним в ноябре были начаты продажи кроссовера Evolute i-Joy.

Максим Вершинин

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