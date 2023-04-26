Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЛСР продолжит Ириновский проспект до Всеволожска

Застройщик финансирует проектно-изыскательские работы для будущей дороги

Продление Ириновского проспекта до Всеволожска разделят на три этапа, сообщила вчера пресс-служба правительства Ленобласти. Проектно-изыскательские работы выполняет ООО «РАТИ» — дочерняя структура Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проект будущей трассы разработают за счет «Группы ЛСР», для дальнейшего строительства дороги областные власти планируют привлечь федеральное финансирование. Сроки и бюджет дороги общей протяженностью более 7 км еще уточняются, но эксперты оценивают ее стоимость не менее чем в 7 млрд рублей.

В основу инициативы по строительству новой магистрали легли предпроектные схемы продолжения Ириновского проспекта, которое обсуждалось с 2009 года

В основу инициативы по строительству новой магистрали легли предпроектные схемы продолжения Ириновского проспекта, которое обсуждалось с 2009 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В основу инициативы по строительству новой магистрали легли предпроектные схемы продолжения Ириновского проспекта, которое обсуждалось с 2009 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В основу инициативы по строительству новой магистрали легли предпроектные схемы продолжения Ириновского проспекта, которое обсуждалось с 2009 года. Сегодня планируется, что трасса пройдет от Кольцевой автодороги, не затрагивая магистральных улиц Санкт-Петербурга, сообщила вчера пресс-служба строительного блока правительства региона. На первом этапе длиной 3,4 км специалисты предлагают построить транспортную развязку и дорогу до въезда к ЖК «ЛСР. Ржевский парк», расположенному в поселке Ковалево во Всеволожском районе Ленобласти, чтобы обеспечить поселок дополнительными выездами. «Я поручил проработать новые подключения дороги к южной части Янино-1, ведь трасса проходит вплотную к городскому поселку»,— рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

В рамках второго этапа строители проведут реконструкцию участка существующей дороги от улицы Аэропортовская до улицы Взлетная во Всеволожске. На последней части предполагается проложить дорогу от въезда в ЖК «Группы ЛСР» до примыкания к Взлетной и Аэропортовской.

Заявителем разработки новой дороги стало ООО «Региональное агентство транспортной инфраструктуры» (РАТИ). По словам его генерального директора Егора Баранова, проектирование ведется в рамках соглашения с «Группой ЛСР». Стоимость работ господин Егоров не уточнил, в пресс-службе «Группы ЛСР» бюджет проектирования также не прокомментировали.

Предварительная стоимость строительства общей протяженностью 7,3 км будет определена по итогам проектно-изыскательских работ, уточнили в пресс-службе строительного блока областной администрации. «После завершения разработки проекта и прохождения государственной экспертизы проектной документации правительство Ленинградской области направит заявку в федеральные органы власти для получения бюджетного софинансирования»,— сказали в пресс-службе.

По оценке генерального директора Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса (АСДОР) Юрия Агафонова, стоимость километра новой дороги сегодня составляет примерно миллиард рублей, в зависимости от количества полос трассы.

Ранее СМИ сообщали, что планы по продолжению Ириновского проспекта до Всеволожска уперлись в Ржевский лес и возмущение местных жителей из-за возможной застройки его территории. Будущая дорога проходит по местности, официально зарезервированной в схеме территориального планирования Ленобласти под особо охраняемую природную территорию (ООПТ) «Ржевский лесопарк и Ковалевский лес». Создать ее собирались с 2021 до 2035 года, в состав заповедника должны были войти кластеры «Ржевский лесопарк», «Кудровский лес» и «Ковалевский лес и долина реки Лубьи».

Как отметили в РАТИ, в рамках разработки проектной документации изымаемая площадь была сокращена с 96 до 40 га — это около 2% от всей территории будущего ООПТ (1700 га). «Дорога пройдет преимущественно по границам особо охраняемой территории»,— заверяют в РАТИ.

Господин Агафонов считает, что дублер существующей дороги из города во Всеволожск жизненно необходим. «Несмотря на то, что выезд в створе улицы Коммуны сейчас расширяют, в этой части города — постоянные пробки. Дополнительные магистрали и дороги на подъезде к таким районам массовой застройки, каким является Всеволожск, нужно строить обязательно»,— заключает эксперт.

Александра Тен

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...