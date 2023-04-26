ЛСР продолжит Ириновский проспект до Всеволожска

Продление Ириновского проспекта до Всеволожска разделят на три этапа, сообщила вчера пресс-служба правительства Ленобласти. Проектно-изыскательские работы выполняет ООО «РАТИ» — дочерняя структура Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проект будущей трассы разработают за счет «Группы ЛСР», для дальнейшего строительства дороги областные власти планируют привлечь федеральное финансирование. Сроки и бюджет дороги общей протяженностью более 7 км еще уточняются, но эксперты оценивают ее стоимость не менее чем в 7 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В основу инициативы по строительству новой магистрали легли предпроектные схемы продолжения Ириновского проспекта, которое обсуждалось с 2009 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В основу инициативы по строительству новой магистрали легли предпроектные схемы продолжения Ириновского проспекта, которое обсуждалось с 2009 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В основу инициативы по строительству новой магистрали легли предпроектные схемы продолжения Ириновского проспекта, которое обсуждалось с 2009 года. Сегодня планируется, что трасса пройдет от Кольцевой автодороги, не затрагивая магистральных улиц Санкт-Петербурга, сообщила вчера пресс-служба строительного блока правительства региона. На первом этапе длиной 3,4 км специалисты предлагают построить транспортную развязку и дорогу до въезда к ЖК «ЛСР. Ржевский парк», расположенному в поселке Ковалево во Всеволожском районе Ленобласти, чтобы обеспечить поселок дополнительными выездами. «Я поручил проработать новые подключения дороги к южной части Янино-1, ведь трасса проходит вплотную к городскому поселку»,— рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

В рамках второго этапа строители проведут реконструкцию участка существующей дороги от улицы Аэропортовская до улицы Взлетная во Всеволожске. На последней части предполагается проложить дорогу от въезда в ЖК «Группы ЛСР» до примыкания к Взлетной и Аэропортовской.

Заявителем разработки новой дороги стало ООО «Региональное агентство транспортной инфраструктуры» (РАТИ). По словам его генерального директора Егора Баранова, проектирование ведется в рамках соглашения с «Группой ЛСР». Стоимость работ господин Егоров не уточнил, в пресс-службе «Группы ЛСР» бюджет проектирования также не прокомментировали.

Предварительная стоимость строительства общей протяженностью 7,3 км будет определена по итогам проектно-изыскательских работ, уточнили в пресс-службе строительного блока областной администрации. «После завершения разработки проекта и прохождения государственной экспертизы проектной документации правительство Ленинградской области направит заявку в федеральные органы власти для получения бюджетного софинансирования»,— сказали в пресс-службе.

По оценке генерального директора Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса (АСДОР) Юрия Агафонова, стоимость километра новой дороги сегодня составляет примерно миллиард рублей, в зависимости от количества полос трассы.

Ранее СМИ сообщали, что планы по продолжению Ириновского проспекта до Всеволожска уперлись в Ржевский лес и возмущение местных жителей из-за возможной застройки его территории. Будущая дорога проходит по местности, официально зарезервированной в схеме территориального планирования Ленобласти под особо охраняемую природную территорию (ООПТ) «Ржевский лесопарк и Ковалевский лес». Создать ее собирались с 2021 до 2035 года, в состав заповедника должны были войти кластеры «Ржевский лесопарк», «Кудровский лес» и «Ковалевский лес и долина реки Лубьи».

Как отметили в РАТИ, в рамках разработки проектной документации изымаемая площадь была сокращена с 96 до 40 га — это около 2% от всей территории будущего ООПТ (1700 га). «Дорога пройдет преимущественно по границам особо охраняемой территории»,— заверяют в РАТИ.

Господин Агафонов считает, что дублер существующей дороги из города во Всеволожск жизненно необходим. «Несмотря на то, что выезд в створе улицы Коммуны сейчас расширяют, в этой части города — постоянные пробки. Дополнительные магистрали и дороги на подъезде к таким районам массовой застройки, каким является Всеволожск, нужно строить обязательно»,— заключает эксперт.

Александра Тен