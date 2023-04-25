Глава самарского минстроя подозревается в превышении полномочий

Возбуждено уголовное дело в отношении министра строительства Самарской области Николая Плаксина. Ему инкриминируется преступление по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение полномочий). Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«Он задержан на рабочем месте в порядке ст. 91 УПК РФ, в здании минстроя и у него дома — прошли обыски»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: samregion.ru Фото: samregion.ru

По информации парламентария, Николай Плаксин «незаконно приказал подчиненным выдать разрешения на ввод в эксплуатацию двух ДК». Их построили по нацпроекту «Культура». При этом здания не отвечали требованиям проекта. В связи с этим же преступлением ранее было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя регионального ГИСН об Владимира Захарина.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Ввели "культурные» центры" с недостатками».

Георгий Портнов