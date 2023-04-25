За сроком срок

Как стало известно «Ъ-Юг», апелляционный суд подтвердил виновность гражданина ФРГ Ойгена Ланга, которого осенью прошлого года судили за мошенничество. Тогда уроженец Краснодарского края, бывший до получения немецкого паспорта Евгением Павлюченко, получил два с половиной года лишения свободы по обвинению в хищении 365 тыс. швейцарских франков у жителя Москвы Давида Дорохова. Этот срок добавлен к восьми годам, которые Ланг получил в 2017 году за похожее хищение у экс-совладельца ООО «ПКФ “Атлантис-Пак”» Владимира Руденко.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наказание Ойгену Лангу по новому делу добавлено к первому сроку

Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ Наказание Ойгену Лангу по новому делу добавлено к первому сроку

Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила без изменения в части срока наказания приговор гражданину Германии Ойгену Лангу, осужденному за мошенничество в особо крупном размере. В октябре Хамовнический райсуд Москвы признал его виновным в хищении обманным путем 365 тыс. швейцарских франков у москвича Давида Дорохова.



По версии обвинения, в начале 2010-х годов Ойген Ланг убедил потерпевшего вложить деньги в бизнес некоей фирмы Elbrise. Взамен гражданин ФРГ пообещал господину Дорохову прибыль в размере около 15%, однако вклад с процентами в оговоренный срок не вернул.

Следствие пришло к выводу, что деньги были присвоены Ойгеном Лангом. За это Хамовнический райсуд Москвы приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы.

После вынесения обвинительного приговора осужденный выразил несогласие в апелляционной жалобе, которую направил в Московский городской суд. При рассмотрении жалобы интересы Ойгена Ланга представлял адвокат Михаил Данцевич. Обсуждать дела своего доверителя с «Ъ-Юг» он не стал.

Ойген Ланг — уроженец Краснодарского края. До получения паспорта гражданина ФРГ его звали Евгением Павлюченко.

Дело о мошенничестве в отношении Давида Дорохова связано с историей, о которой «Ъ-Юг» рассказывал в 2017 году. Тогда Ойгена Ланга судили в Ростове-на-Дону за похожее хищение, только сумма была значительно больше — около 280 млн руб. Пострадавшим оказался ростовский предприниматель Владимир Руденко.

Как было установлено судом в Ростове, в 2011 году гражданин ФРГ предложил господину Руденко инвестировать денежные средства в компанию Elbrise с целью успешного завершения ее финансовых и строительных проектов в Москве, Московской и Калужской областях. Ойген Ланг обещал Владимиру Руденко прибыль в размере 34-38%, и тот согласился. Тогда указанная компания и господин Руденко заключили договор займа, в соответствии с которым ростовский предприниматель несколькими траншами перечислил на счет Elbrise денежные средства в валюте на сумму, эквивалентную 228 млн руб.

Кроме того, Владимир Руденко инвестировал в Elbrise посредством другой схемы. В 2012 году Ойген Ланг по договоренности с ростовским предпринимателем зарегистрировал на его имя в Швейцарии компанию Atlantis Group AG. Потом эта компания и Elbrise заключили договор об оказании услуг в области управленческого и финансового сервиса. За услуги, в соответствии с договором, господин Руденко должен был платить 15 тыс. швейцарских франков в день. В общей сложности со счета Atlantis Group AG в адрес Elbrise SA была перечислена сумма, эквивалентная 44 млн руб.

Однако свои инвестиции ростовский предприниматель обратно не получил. В связи с этим он обратился в правоохранительные органы, которые возбудили в отношении Ланга уголовное дело.

Тогда Ойген Ланг свою вину не признал. В суде он утверждал, что оказывал фирме господина Руденко реальные услуги по консультированию его бизнеса на рынках Европы. Также он заявлял об отсутствии доказательств, подтверждающих его обязательства по займу с прибылью до 38%.

В итоге Ойген Ланг получил восемь лет лишения свободы. Наказание по новому делу добавлено к первому сроку.

Вадим Водолазов