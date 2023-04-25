Компании по добыче сланцевого газа США снизили прогноз по FCF на $8 млрд

Консенсус-прогноз свободного денежного потока (FCF) шести добывающих сланцевый газ компаний, включая EQT Corp., уменьшился на $8 млрд на фоне снижения цен в результате перенасыщения внутреннего рынка, передает Bloomberg.

Как передает агентство, избыток предложения сформировался в результате пожара на одном из ключевых экспортных объектов (вероятно, речь идет о заводе Freeport в Техасе, на котором произошел взрыв летом 2022 года) и снижения расходования газа в отопительных системах в связи с аномально теплой зимой. В апреле, пишет Bloomberg, газ торгуется на уровне $2,25 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU). В августе 2022 года он торговался на отметке $10 — это максимальный показатель за последние 14 лет.

Добывающим сланцевый газ компаниям, считают аналитики, необходима цена не ниже $3 за 1 млн BTU, чтобы достичь «разумного» FCF. Cнижение цен вынуждает компании отменять проекты бурения и отзывать соответствующие установки с месторождений, отмечает Bloomberg. Аналитики Citigroup Inc. прогнозируют вывод из эксплуатации уже действующих скважин. Агентство отмечает, что, как правило, эта мера применятся в случае природных катаклизмов.

Лусине Баласян