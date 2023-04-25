Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Компании по добыче сланцевого газа США снизили прогноз по FCF на $8 млрд

Консенсус-прогноз свободного денежного потока (FCF) шести добывающих сланцевый газ компаний, включая EQT Corp., уменьшился на $8 млрд на фоне снижения цен в результате перенасыщения внутреннего рынка, передает Bloomberg.

Как передает агентство, избыток предложения сформировался в результате пожара на одном из ключевых экспортных объектов (вероятно, речь идет о заводе Freeport в Техасе, на котором произошел взрыв летом 2022 года) и снижения расходования газа в отопительных системах в связи с аномально теплой зимой. В апреле, пишет Bloomberg, газ торгуется на уровне $2,25 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU). В августе 2022 года он торговался на отметке $10 — это максимальный показатель за последние 14 лет.

Добывающим сланцевый газ компаниям, считают аналитики, необходима цена не ниже $3 за 1 млн BTU, чтобы достичь «разумного» FCF. Cнижение цен вынуждает компании отменять проекты бурения и отзывать соответствующие установки с месторождений, отмечает Bloomberg. Аналитики Citigroup Inc. прогнозируют вывод из эксплуатации уже действующих скважин. Агентство отмечает, что, как правило, эта мера применятся в случае природных катаклизмов.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...