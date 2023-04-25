Игорь Краснов назначил прокуроров в два района Саратовской области

Генпрокурор РФ Игорь Краснов подписал приказы о назначении прокуроров АлександровоГайского и Новоузенского районов Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Прокурором Новоузенского района стал 39летний советник юстиции Дмитрий Кривошеев. В надзорном органе он работает с 2007 года. Был помощником прокурора Романовского района, зампрокурора Турковского, и Краснопартизанского районов. С мая 2018го замещал должность прокурора АлександровоГайского района.

Прокуратуру АлександровоГайского района возглавит 40летний старший советник юстиции Александр Вдовенко. В органе он работает с 2008го. Был помощником прокурора Лысогорского района, заместителем прокуроров Аткарского и Новоузенского районов. С августа 2018го замещал должность прокурора Новоузенского района.

Дмитрий Кривошеев и Александр Вдовенко награждены Генпрокурором РФ и главой регионального надзорного органа.

Дарья Васенина