На «Иннопроме» в Узбекистане свою продукцию представили 50 свердловских компаний

Губернатор Евгений Куйвашев 25 апреля на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте презентовал Свердловскую область премьер-министру Узбекистана Жамшиду Ходжаеву и заместителю председателя правительства — министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Свердловскую область на выставке представляют более 50 предприятий из сфер металлургии, IT, энергетики, машиностроения, фармацевтики и многих других. По данным департамента, эксперты высоко оценивают разработки и достижения участников. «Участие Свердловской области в выставке "Иннопром" в Ташкенте — это не просто вопрос продвижения нашего региона, это достаточно серьезная экономическая интеграция»,— заявил Евгений Куйвашев.

Свою продукцию презентовали: производитель лекарств и активных добавок «Уралбиофарм», «Стропкомплект» (грузоподъемное оборудование), «ПК Северский завод Стройизоляция» (трубы различного назначения) и другие. По словам президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, Узбекистан заинтересован в сотрудничестве со Свердловской областью, так как на ее территории располагается широкий спектр производств.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, в этом году регион рассчитывает расширить сотрудничество в сферах производства промышленного оборудования, сельского хозяйства и цифровизации здравоохранения.

«Иннопром» в Ташкенте посетил также губернатор Тюменской области Александр Моор. В рамках выставки тюменские компании заключили соглашения о поставке дисков сцепления, железной мебели, конфет, а также тюменцы будут обучать узбекских специалистов, занятых в нефтегазовой отрасли. Сумма контрактов — 42 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства области. Александр Моор пригласил официальную делегацию Узбекистана принять участие в промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени.

Полина Хабарова

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