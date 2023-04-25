Количество пользователей Spotify превысило 500 млн

Шведская компания Spotify AB, владеющая одноименным аудиостриминговым сервисом, сообщила, что в первом квартале количество ее пользователей выросло на 22% к аналогичному периоду прошлого года и достигло 515 млн. Еще в четвертом квартале прошлого года число ежемесячных активных пользователей Spotify составляло 489 млн. Компании также удалось нарастить и число платных подписчиков — до 210 млн, что на 15% больше, чем годом ранее.

Общая выручка сервиса составила за квартал €3 млрд, что на 14% больше, чем годом ранее. Spotify сообщила, что выручка выросла во многом благодаря поступлениям от платных подписчиков. Однако прибыль компании страдает от снижения рекламной выручки: в первом квартале убыток составил €225 млн, тогда как годом ранее компания показала прибыль €131 млн.

Аналитики отмечают, что помимо снижения рекламных поступлений на прибылях сказались затраты компании на расширение сегмента подкастов. В результате Spotify хотя и превзошла прогнозы аналитиков по росту пользователей (515 млн фактически и 502 млн по прогнозам) и почти уложилась в прогнозы по выручке (€3,04 млрд фактически, €3,09 млрд прогноз), но существенно не уложилась в прогнозы по прибыли (€1,16 в пересчете на акцию фактически, €0,85 пересчете на акцию при прогнозе убытка). Несмотря на это, после публикации квартального отчета котировки Spotify AB на торгах в Нью-Йорке выросли на 6%.

Евгений Хвостик