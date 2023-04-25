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Коммерсантъ FM
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Тинькофф-банк поднимет стоимость оповещений об операциях по своим картам с 23 мая

С 23 мая Тинькофф-банк поднимет стоимость оповещений об операциях по дебетовым и кредитным картам с 59 руб. до 99 руб. в месяц. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Услуга оповещения останется бесплатной в рамках подписки Tinkoff Pro и для клиентов Tinkoff Premium и Private. Для пользователей мобильного оператора «Тинькофф Мобайл» цена на оповещения составит 59 руб. в месяц, как раньше.

В пресс-службе добавили, что оповещения о выпуске, активации, пополнении и блокировке карты, входе в личный кабинет, а также о денежных операциях в личном кабинете и приложении банка останутся бесплатными.

Олеся Павленко

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