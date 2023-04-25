В ярославском правительстве сообщили о начале работы регионального проектного института

В Ярославской области начал работу региональный проектный институт. Об этом рассказали в пресс-службе ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Региональный проектный институт

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Региональный проектный институт

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как уточнили в правительстве, создание новой областной структуры инициировано губернатором. Институт займется разработкой проектов для строительства, капитального ремонта и благоустройства в Ярославской области.

«В ближайшие 2-3 года в регионе планируем построить, провести реконструкцию и капитальный ремонт порядка 100 объектов социальной сферы. Проектирование будет осуществлять новое учреждение. Это, во-первых, позволит централизовать работу, повысить качество проектов, а во-вторых – снизить издержки на подготовку проектной документации, требующую большого количества финансовых вложений со стороны области»,— сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Глава региона добавил, что ежегодно на подготовку проектов из регионального бюджета выделяется 1,5-2 млрд руб. В правительстве уверены, что новая структура сможет качественно улучшить процедуру проектирования в регионе. Учреждение функционирует при областном департаменте строительства. В списке приоритетных задач института, поддержанных региональным правительством, значится проектирование взрослой поликлиники Ярославской ЦРБ в поселке Красный Бор и перепроектировка бывшего здания Завода ЛИТ в Переславле-Залесском в музейный комплекс.

«Мы повысим качество проектной документации. В муниципальных образованиях не всегда есть возможность на должном уровне подготовить техническое задание, оценить работу проектировщиков и качество материалов. Сейчас органы местного самоуправления освобождаются от непрофильных задач. Кроме того, это позволяет сэкономить средства местного бюджета, которые ранее закладывались в данную статью расходов. А также минимизируем сроки выполнения поставленных задач»,— пояснил и. о. директора департамента строительства Ярославской области Сергей Гончар.

Алла Чижова