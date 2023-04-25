Донская судоремонтная компания «Риф» учредила дочернее предприятие в ДНР

Судоремонтная компания АО «Риф», принадлежащая ГК «Ростовский порт», зарегистрировала на территории Донецкой Народной Республики дочернее предприятия ООО «Порт», сообщает «Город N» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Новая компания специализируется на строительстве кораблей, судов и плавучих конструкций, транспортировке грузов и хранении.

АО «Риф» в Ростове управляет производственным комплексом, включающим крановое хозяйство и причальную стенку. Компания занимается строительством понтонов, пассажирских судов, танкеров. Владеет компанией Виктория Грызлова (89% в уставном капитале) и Валентина Андреева (5% в уставном капитале). В 2021 году выручка составила 153,4 млн руб., а чистая прибыль — 5,4 млн руб.

Анастасия Назарова