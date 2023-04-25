Из Ярославской области выдворили 57 нелегальных мигрантов с начала года

За первые три месяца 2023 года из Ярославской области судебные приставы выдворили 57 нелегальных мигрантов, что в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
Здание УФССП России по Ярославской области, Ярославль
Нарушителями стали выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и других государств. Мигранты были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания). После пребывания в центре временного содержания их сопроводили до государственной границы. Выдворенным мигрантам запретили въезд на территорию России на 5 лет.