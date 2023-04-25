Из Ярославской области выдворили 57 нелегальных мигрантов с начала года

За первые три месяца 2023 года из Ярославской области судебные приставы выдворили 57 нелегальных мигрантов, что в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание УФССП России по Ярославской области, Ярославль

Здание УФССП России по Ярославской области, Ярославль



Нарушителями стали выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и других государств. Мигранты были привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания). После пребывания в центре временного содержания их сопроводили до государственной границы. Выдворенным мигрантам запретили въезд на территорию России на 5 лет.

Алла Чижова